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DÜNYA

Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attılar

Otel önüne gelen Danimarkalı bir grup holigan, Başakşehirli futbolcuların bulunduğu odalara doğru gece yarısı havai fişek attı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag maçı için dün Danimarka'ya gitmişti.

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi otelde dinlenmeye çekilen turuncu-lacivertli futbolcuları, bir grup holigan rahat bırakmadı.

Gece yarısı saat 01.30 civarında otel önüne gelen taraftarlar, oyuncuların bulundukları odalara doğru havai fişek attı.

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