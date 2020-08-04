Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri

Top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir sahil plajında yer alan beach club güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Maruz kaldığı şiddeti sosyal medya hesabından paylaşarak isyan eden modelin, olaylı gecesinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Basına sızan görüntülerde ünlü mankenin sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Görüntülerde model bir süre yürüdükten sonra bir anda yere düşüyor. Kamera görüntülerinde sevgilisi tarafından darp edildiği ileri sürülen model, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu çılgınlık. Erkek arkadaşım bana vurmadı. Görüntülerde yaşadığım darp sonrasında erkek arkadaşımın beni sakinleştirdiği görülüyor" dedi.