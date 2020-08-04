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Adana'da uyuşturucu anaokuluna girdi! Çocukların gözleri önünde...

ADANA'da mahalle sakinleri, şehidin adını taşıyan bir anaokulunun bahçesini mesken tutan uyuşturucu bağımlılarının gündüz çocukların gözleri önünde uyuşturucu kullandığını söyleyerek tepki gösterdi.

Adana’da uyuşturucu bağımlılarının, Şehit Yalçın Palıt Anaokulu’nu, okulların kapanmasını da fırsat bilerek mesken tuttuğunu söyleyen mahalle sakinleri, bu durumun önüne geçilmesini istedi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi sakinleri, Şehit Yalçın Palıt Anaokulu'nun, duvarının engin oluşu, güvenlik görevlisinin bulunmayışı ve tatil dönemi olmasının da etkisiyle uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldiğini belirterek, nereden edindikleri bilinmeyen bir yöntemle okul deposunun anahtarını temin eden uyuşturucu bağımlılarının, deponun anahtarını kaybedince uyuşturucu almayı gündüz gözüyle kameraların varlığına aldırmadan okul bahçesinde sürdürdüklerini anlattı.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre de, yanında bir kız arkadaşıyla birlikte okul bahçesinde oturan bağımlının önce karnına insilün de olabileceği düşünülen bir maddeyi şırıngayla enjekte ediyor, sonra da çömelip uyuşturucuyu burnundan çekiyor. Uyuşturucu bağımlısı bu sırada bitişikteki sitede insanların gelip geçmesine aldırış etmeden, eylemini sürdürdü. Daha sonra anaokulunun duvar kenarına koyduğu taşları merdiven gibi kullanarak yandaki siteye giriyor.
Anaokulunun yanındaki site sakinleri kamera görüntülerinden yola çıkarak durumu polise ve okul yetkililerine bildirdi.
Mahalle sakini Lütfi Ayva, görüntülere göre bir genç kız ve erkeğin okul bahçesine girip uyuşturucu aldığını, bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

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