Reynmen'e takipçileri sordu! ''Hangisi gerçek sevgilin!''

Reynmen bir süredir oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Şimdi ise Miss Fashion 1. Elif Yılmaz ile tatilde görüntülendi. Takipçileri Reynmen’e “hangisi gerçek sevgilin?” demekten kendini alamadı. Bir süredir Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş, kafaları karıştırdı. Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah iki kez görüntülenmiş, ama ilişkilerine dair bir açıklama yapmamıştı. Ancak Reynmen'in, bu kez de Miss Fashion Güzeli Elif Yılmaz ile Bodrum’da çekilmiş bir karesi sosyal medyaya bomba gibi düştü.