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Adalar’da halk plajı için istenen 40 TL tepki çekti

Adalar’da belediyeye bağlı halk plajının giriş ücretinin 40 TL olması vatandaşlar tarafından tepki çekti.

İhlas Haber Ajansı

Adalar’da bulunan ve Adalar Belediyesine bağlı halk plajına giriş ücretinin 40 TL olduğu iddia edildi. Halk plajına giriş için istenen 40 TL vatandaşların tepkisini çekti. Plajın girişinde bulunan görevlinin ise vatandaşın fiyat sorusuna, "Giriş 40 lira. Şemsiye yok, sadece şezlong. Olsaydı şemsiyeyle beraber 40 lira ama şemsiyem kalmadı. Büyükşehir'e bağlı Adalar Belediyesinin halk plajı" dediği de görüldü.

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