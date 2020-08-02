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Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de akılalmaz bir sahne ortaya çıktı. Kentte sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı.

Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'in Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.

Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.

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