Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de akılalmaz bir sahne ortaya çıktı. Kentte sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'in Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti.
Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.
Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.