Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'in Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.

Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.