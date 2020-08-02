Kırıkkale'de ters yönde giden araç sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti

KIRIKKALE-Konya kara yolunda ilerleyen sürücüler, kendilerini şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Karakeçili yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde sürücüsü belirlenemeyen bir aracın ters yönde ilerlediği görüldü.

Kilometrelerce ters yönde ilerleyen araç sürücüsü, uyarılara da aldırış etmedi. Ters yönde hızla giden sürücü, ölüme adeta davetiye çıkardı. Rahat tavırlarla ilerleyen araç sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürürken; büyük bir facianın resmen eşiğine gelindi.

Yaşanan bu akılalmaz olay, bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken; ters yönde ilerleyen araç bir süre sonra tali yola döndü.