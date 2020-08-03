BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,21
ALTIN 443,10
GÜNCEL

60 saniyede bugün (2 Ağustos 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

2 Ağustos 2020 Pazar; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta forvet için Pukki iddiası
Fransız Le Monde: Erdoğan intikam alıyor
Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Burdur Salda Gölü'nde boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün
Kırıkkale'de ters yönde giden araç sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti
Tarkan'dan dikkat çeken Kurban Bayramı paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilkokul öğretmenini ziyaret etti
Yıldız Asyalı ayrılığına sebep olan köpeği arıyor! Ağlayarak isyan etti
Survivor Mert Öcal ve Evrim Keklik aşk mı yaşıyor? Bomba itiraf geldi
Civciv çobanı tek komutla binlercesini etrafına böyle topladı
Coşkun Sabah'ın kızı Roza mayolu fotoğraf paylaştı babasından yasak geldi