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Bursa'da otoyola çıkan koç otomobillere meydan okudu

BURSA'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar saatler sonra yakalandı. Otoyola çıkan koçun otomobillere meydan okuması ise saniye saniye vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, Bursa-İstanbul yoluna çıktı. Arabaların arasında yaklaşık 5 kilometre koşuşturan koç, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Sahibinin de kamyonetle peşinden gittiği koç, yorulunca yakalandı. Bir başka görüntüde ise ipini koparan dana bahçeden kaçtı. Uzun süre sahiplerini ve mahalle sakinlerini peşinden koşturan dana için belediye ekipleri devreye girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa süre sonra danayı uyuşturucu iğne ile sakinleştirdi. Kurbanlık dana yakalanarak sahibine teslim edildi.

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