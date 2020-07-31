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Kurban pazarında et paylaşımı kavgası!

İSTANBUL Tuzla'da iki grup arasında et paylaşımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.

Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü.

İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı.
Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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