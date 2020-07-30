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Çağla Şıkel’den ‘masayı topluyorumdur’ videosu

Çektiği eğlenceli videolar ile takipçilerinin yüzünü güldüren Çağla Şıkel, hesabından yaptığı son paylaşımla ne kadar esnek bir vücuda sahip olduğunu gösterdi.

Çocuklarıyla birlikte tatilde olan ve buradan yaptığı paylaşımlarla zaman zaman takipçilerini heyecanlandıran Çağla Şıkel bu defa paylaştığı video ile hem gülümsetti hem de balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi.

Ailece yenen keyifli bir yemeğin ardından masayı toplamaya başlayan Şıkel, iki eliyle masadan topladığı kaseleri tutarken kapı açma işini ayağıyla yaptı bacağını bir hayli yukarı kaldıran Şıkel bir an dengesini kaybediyor gibi olsa da bu işin hakkından da başarıyla geldi.

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