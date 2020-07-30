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Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı! Kimlik gösterme kavgası

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, yemek yediği bir mekanda kimliğini göstermesini isteyen polislerden yazılı gerekçe istedi. Polisin yazılı gerekçe göstermemesi üzerine büyüyen tartışmanın ardından Dönmez gözaltına alındı. Sosyal medyada yayımlanan gözaltı görüntüsü Twitter'da 'Trend Topic' oldu.

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez, ailesiyle yemek yediği bir mekanda kimlik kontrolü yapan polislerle tartışma yaşadı. Dönmez, kimliğini isteyen polislerden yazılı gerekçe istedi.

Polislerden biri kimlik sorma yetkilerinin bulunduğunu söylerken, araya giren bir diğer polis memuru "Biz devletiz, kanunsuz iş yapmayız" dedi. Polisler kimliğini vermemesi üzerine Dönmez'i gözaltına almak istedi. Bunun üzerine arbede yaşandı. Ardından Dönmez, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Aydın Barosu'ndan tepki

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Aydın Barosu "Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in zorla karakola götürülüp fiilen göz altına alınmasını şiddetle kınıyor,Hatay Barosu ile birlikte hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ve başkanımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Başkanı Durajoğlu da tepki gösterdi

Dönmez'in gözaltına alınmasına İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da tepki gösterdi. Durakoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Makul şüphe mi var? Söylemeye mecbursun. Önleme araması için karar mi var? İbraz etmeye mecbursun. Bunları yapmıyorsan “polis” olamazsın. Olamadığın, kendini “devlet” zannetmenden belli... Kimse “hukuk devletinden” bahsedemiyorsa sorumlusu bunlardır."

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