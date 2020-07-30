Kastamonu'da iki otomobilin hurdaya döndüğü anlar güvenlik kamerasında

Kaza Kastamonu-Tosya yolu kum ocağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden gelmekte olan 39 BF 619 plakalı otomobil, kum ocağı mevkinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen 19 RC 507 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada büyük hasar gören araçların sürücüleri ise yara almadan kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna girmek için yolun sağına yanaşarak manevra yapmak için bekleyen otomobil, arkasından gelen araçların geçişini tamamlaması sonrasında yola çıkarken karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de ters yönlere savruluyor.