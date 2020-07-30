BIST 1.131
DOLAR 6,98
EURO 8,21
ALTIN 439,28
YEREL

Kastamonu'da iki otomobilin hurdaya döndüğü anlar güvenlik kamerasında

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Araçların büyük hasar görmesine rağmen sürücülerin yara almadığı kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Kastamonu-Tosya yolu kum ocağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden gelmekte olan 39 BF 619 plakalı otomobil, kum ocağı mevkinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen 19 RC 507 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada büyük hasar gören araçların sürücüleri ise yara almadan kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı ise saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna girmek için yolun sağına yanaşarak manevra yapmak için bekleyen otomobil, arkasından gelen araçların geçişini tamamlaması sonrasında yola çıkarken karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de ters yönlere savruluyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa sahillerinde jet-ski'li tacizci şoku! İhbar yağdı
Rusya geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürüceği tarihi açıkladı
Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik! Gözaltına alınanlar var
Beşiktaş Belediyesi suç duyurusunda bulundu! Soner Yalçın'ın villası için yıkım kararı
1200 hakim ve savcı alınacak! Adalet bakanı Abdülhamit Gül açıkladı
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı! Temmuz'da yükseldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
850 kiloluk boğa sahibini öldürdü! Korkunç anlar kameralara yansıdı
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı
Bugün noterler çalışıyor mu arefe günü noter çalışma saatleri kaç?
Adana’da bir eve bilye ile güçlendirilmiş EYP atıldı
Acun Ilıcalı Netflix gibi bir platform mu kuruyor?
Bugün AVM'ler saat kaça kadar açık olacak arefe günü çalışma saati
Ligden düşürmeme kararıyla ilgili Bein Sports başkanı bombayı patlattı
PTT şubeleri bugün açık mı arefe günü PTT kaça kadar açık?