Belediye aracıyla balık tutmaya gittiler! Tevfik Göksu 'bakalım ne diyecekler' diye paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk seçildiği günlerde "israfın fotoğrafı" diye belediyenin hizmet araçlarını Yenikapı Miting Alanı'nda sergilemişti. Ancak İmamoğlu döneminde de israfın sürdüğünün videosu artaya çıktı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'nin hizmet araçlarıyla balık avına giden ve balık ziyafeti çekenlerin videosunu paylaşıp, Ekrem İmamoğlu'na "Buna ne diyeceksin?" diye sordu.

Göksü sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "İBB'nin hizmet araçlarını israf yalanıyla Yenikapı'da şov malzemesi yapanlar bakalım bu görüntülerden sonra nasıl bir israf açıklaması yapacaklar." notunu düştü.