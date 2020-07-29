İzzet Yıldızhan'dan genç fenomene müstehcen mesajlar

Son olarak piyano başında söylediği türkü ile magazin basınına gündem olan ünlü şarkıcı bu kez ifşa mesajları ile gündeme geldi. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar ortaya döküldü.