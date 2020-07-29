İzzet Yıldızhan'dan genç fenomene müstehcen mesajlar
57 yaşındaki 9 çocuk babası türkücü İzzet Yıldızhan‘ın yolladığı mesajları, sosyal medya fenomeni Aysu Varol ifşa etti. Seneler önce yine adı skandallarla anılan İzzet Yıldızhan‘ın mesajları sosyal medyanın gündeminde tartışılıyor.
Son olarak piyano başında söylediği türkü ile magazin basınına gündem olan ünlü şarkıcı bu kez ifşa mesajları ile gündeme geldi. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar ortaya döküldü.