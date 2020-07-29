MasterChef Türkiye'de Somer Sivrioğlu'ndan olay itiraf: Buraya gelmiş en iyi yarışmacısın

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen MasterChef Türkiye 2020'nin 28 Temmuz Salı ekrana gelen son bölümünde düellolar heyecanı yaşandı. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu yarışmada, Somer Şef'e benzerliğiyle oldukça konuşulan Mehmet Gökçeöz, Emel Günoğlu ve Sinan Başkurt düelloda karşı karşıya geldi. Ünlü şefler yarışmacılardan vişneli pazı sarması yapmalarını istedi.

Yarışmacılar vişneli pazı sarma yemeğini 40 dakikalık sürede en iyi şekilde şeflere sunmaya çalıştı. Yemek öncesi Somer Şef'e neredeyse ikizi kadar benzeyen Mehmet'in şeflerle olan sohbeti güldürdü. Mehmet Gökçeöz, herkesin kendisini Somer Sivrioğlu sanarak fotoğraf çekilmek istediğini söyleyerek, "Ben Somer Sivrioğlu olmadığımı söylüyorum ancak inanmıyorlar. Kucaklaşmak fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kahve festivaline katıldığımda herkes etrafımı sardı" dedi.

Yarışmanın renkli isimlerinin yarıştığı düello turunda yine eğlenceli dakikalar yaşandı. Mehmet Şef, Somer Şef'e çok benzeyen Mehmet'e şakayla karışık takılırken Somer Şef de Mehmet'e dönerek esprili bir şekilde pazıyı düzgün sarmasını söyledi.