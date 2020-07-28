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DÜNYA

Park halindeki araçlar böyle yandı

İRAN’da Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park edildiği otoparkta yangın çıktı. Alev alan içi yakıt dolu en az 8 araç kullanılmaz hale geldi.

Kirmanşah kentinde ağır vasıtaların park edildiği bir otoparkta bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Alevler, yandaki diğer araçlarlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, siyah dumanlar bölgenin üstünü kapladı. Park halindeki diğer araçlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Kirmanşah Kaymakamı Fazlullah Rencber, yangının önce bir tankerde çıktığını daha sonra diğer araçlara yayıldığını söyledi.

Yetkili, ilk tespitlere göre yangının, otoparktaki ağır araçlardan birinin motoru tamir edilirken çıktığını aktardı. Can kaybının olmadığı olayda,  en az dört kişin yaralandığı, 8 aracın da kullanılmaz hale geldiğini belirtildi.

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