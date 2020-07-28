Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'Lozan' çıkışı! Canlı yayında sinirlendi, masaya vurdu

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" adlı programda dün akşam yeni tip koronavirüs COVID-19 ile ilgili yeni gelişmeler tartışıldı.

Programın kapanışında Lozan Antlaşması'na değinen ve Lozan'ı küçük görenlere sert tepki gösteren Altaylı, masaya iki kere vurarak şunları söyledi:

Bu ülkenin kuruluş belgesidir ama kaynadı gitti. Benim umrumda. Lozan'ın önemini konuşacağız. Bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet doğuran anlaşmadır. Bugün rahatken o anlaşmaya sallamak kolaydır. Sıkan o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Yapanın elini öperim. En dandik meseleyi bile çözemeyenlerin. Neyse..."