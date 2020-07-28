Fatih Altaylı'dan dikkat çeken 'Lozan' çıkışı! Canlı yayında sinirlendi, masaya vurdu
Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam yayınlanan Teke Tek adlı programın sonunda Lozan Antlaşması'na değinerek Lozan'ı küçük görenlere çok sert tepki gösterdi.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" adlı programda dün akşam yeni tip koronavirüs COVID-19 ile ilgili yeni gelişmeler tartışıldı.
Programın kapanışında Lozan Antlaşması'na değinen ve Lozan'ı küçük görenlere sert tepki gösteren Altaylı, masaya iki kere vurarak şunları söyledi:
Bu ülkenin kuruluş belgesidir ama kaynadı gitti. Benim umrumda. Lozan'ın önemini konuşacağız. Bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet doğuran anlaşmadır. Bugün rahatken o anlaşmaya sallamak kolaydır. Sıkan o savaşta herkesi yenip anlaşmayı yapmaktır. Yapanın elini öperim. En dandik meseleyi bile çözemeyenlerin. Neyse..."