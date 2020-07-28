Meral Akşener'den sert açıklamalar! İktidarı uyardım ama dinlemediler

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Dün başlatılan Yıldırım 3 Ağrı dağı operasyonuna katılan askerlerimize başarılar diliyorum. Biliyorsunuz 14 gün boyunca Ankara'da karantinadaydım Herhangi bir sorun olmadan karantinayı tamamladık. Koronaya yakalanan koruma polisim de sağlığına kavuştu.

Vatandaşımızdan istediğimiz hassasiyeti aynı şekilde uygulamak bizim içinde sorumluluk Bugün ilk defa evin kapısından çıktım.

"İktidarı uyardım ama dinlemediler''

Maalesef bu yüzden bazı programlara katılamadım. Bunlardan biri Ayasofya’nın tamamen ibadete açılması. Çok istedim ama olmadı. En yakın zamanda oraya gideceğim.

Erdoğan’ı uyardım ama dinlemediler. Ayasofya’yı siyasete alet ettiler. Başbakanlık’tan dilekçelerine cevap alamayınca 2005’te mahkemeye başvuruyorlar. Mahkeme, Başbakanlığın dilekçeye zamanında başvurmadığı için suçlu buluyor. O zamanın Başbakanlığı, bugünün Cunhurbaşkanlığı davanın reddini istiyor.

O dönemin Başbakanı Önce Sultanahmet’i doldurun diyor. Bugün o iktidar Ayasofya’yı biz açtık diye övünüyor. Yine bir riyakarlık, yine vatandaşı değil, kendini düşünme hesabı. İlk günden beri dedik ki Ayasofya’yı ibadete açın, siyaseti kapatın.