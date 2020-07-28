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DÜNYA

Dehşet görüntü! Süpermarkete dalan cip çocuğa böyle çarptı

Rusya'da alkollü sürücünün kullandığı cip kontrolden çıkarak süpermarkete daldı ve bir çocuğa çarptı. O anlar saniye saniye marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Rusya'nın Tihoretsk kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen 51 yaşındaki sürücünün kullandığı cip, kontrolden çıkarak süpermarketin kapısından içeriye daldı. İçeriye dalan cip, önce bir çocuğa ardından da raflara çarptı. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün alkollü olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Aracın çarptığı çocuğun annesi, çocuğun hafif yaralandığını ancak yaşadığı şoku hala atlatamadığını ifade etti.

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