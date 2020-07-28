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DÜNYA

Uçağın düşme anı saniye saniye kamerada

BREZİLYA’da bir uçak metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Pilot ve yolcu ise kazadan kurtuldu.

Brezilya’nın Guabiruba bölgesinde küçük bir uçak yaklaşık 300 metreden yere çakıldı. 35 yaşındaki pilot Fábio Reis ve 33 yaşındaki yolcusu Alessandro Cunhago ise kazadan sağ kurtuldu. Söz konusu uçak ise düşerken yoldan geçen 4 otomobil ve bir yayayı teğet geçti.

Test uçuşu sırasında gerçekleşen kazada yolcu ve pilotun öncesinde motorda arıza olduğundan şüphelendikleri belirtildi.

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