Samsun'da zabıta memurunun kendini vurma anı görüntülendi

SAMSUN'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapan 2 çocuk babası 51 yaşındaki R.A.S., aldığı alkolün de etkisiyle kaldırım kenarında tabanca namlusunu ağzının içine sokup tetiğe bastı.

R.A.S., sol yanağından yaralanırken; kendi otomobiliyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek hastane polisine elindeki tabancayı teslim edip tedavi olmak istediğini söyledi.

R.A.S., tedavisinin ardından Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Olayı anlatan R.A.S., "Girdiğimiz o anki stres, alkolün de etkisiyle istenmeyen bir durum meydana geldi. Kimseye bu durumu tavsiye etmiyoruz. Alkolü de tavsiye etmiyoruz. Tedavimizi oluyoruz" dedi.