Koronavirüs testi pozitif çıkınca uyardı! 'Ben yakalanmam' demeyin

Kula’dan son günlerde artan vaka sayıları sebebiyle bir tekstil fabrikasının çalışmasına 14 gün ara verilerek, fabrika çalışanları da 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı. Her geçen gün artan vaka sayıları ilçede tedirginliğe sebep olurken, test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar da sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. O vatandaşlardan birisi de karantinaya alınan tekstil fabrikası çalışanı 38 yaşındaki Ayşe Akbey. Kalp ve gizli şeker gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Ayşe Akbey, belirti gösteren fabrika çalışanlarının karantinaya alınmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’nde alınan test örneğinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Önce Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Akbey, durumunun ilerlemesi ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Akbey, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. Gözyaşları ile durumun ciddiyetini anlatan Akbey, kurallara uymayan vatandaşların büyük bir riske davetiye çıkardığını söyledi. ‘Ben yakalanmam, bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle kural tanımayan vatandaşların salgına yakalandıktan sonra durumun ciddiyetini anlayacaklarını da sözlerine ekleyen Akbey, tedavi gördüğü hastanede sağlık çalışanlarının kendileri ile çok güzel ilgilendikleri için teşekkür de etti.