Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişi, insan zinciriyle kurtarıldı

Rusya'nın Perm şehrinde bulunan Kama gölünde yüzmek isteyen 32 yaşındaki bir kadın boğulmak üzereyken yardımına etraftaki vatandaşlar koştu. Kadına yardım etmek isteyenlerden biri de boğulma tehlikesi geçirince göl çevresindeki kişiler, 2 kişiyi gölden çıkarabilmek için kurtarma planı hazırladı. Göle girenlerin boğulma tehlikesine karşı yaklaşık 30 kişi, insan zinciri oluşturdu. Zincirin en başındaki kişiler diğerlerinden destek alarak göle girmeyi başardı. Göle girenler boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi el ele tutuştuktan sonra yukarı çekerek çıkarmayı başardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Su yutan 2 kişi bölgeye çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölümle buruna buruna gelen 2 kişi, yapılan müdahalelerin ardından hayata döndürüldü. Perm Bölge Valiliği, göl çevresindeki Rusların yardım çabalarının görüntülerinin paylaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtaranlara teşekkür etti. İnternete düşen görüntüleri izleyen kullanıcılar da canı pahasına yardıma koşanlara takdir mesajları yayınladı.