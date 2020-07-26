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DÜNYA

Rusya'da korkunç kazada bilanço ağır oldu! O anlar saniye saniye yansıdı

RUSYA’da hızla giden iki araç kafa kafaya çarpışınca kazaya başka arabalar da karıştı. Feci kazada 5 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Rusya’ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Kasavyurt şehrinde bir otomobil hızla ilerlerken sağdan başka bir yola hızla girdi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil yine hızla ilerledi. Aşırı hız nedeniyle birbirini göremeyen sürücülerin kullandığı araçlar kafa kafaya çarpıştı. Bu araçların arkasından gelen diğer araçlar da hızla çarpışan araçların arasına daldı.

5 kişi can verdi

İki araç arasında yaşanan trafik kazasına 3 ayrı otomobil daha karışınca toplam 5 araç birbirine girdi. Ralli kazalarını andıran bu feci kazadan sonra olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulans ekipleri gönderilirken, bir aracın içinde sıkışan 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Araçtan çıkarılan yaralı 6 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılırken, bu kişilerin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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