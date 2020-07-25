Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu ortaya çıktı.