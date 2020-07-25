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Cihat Yaycı: Türkiye'nin filosu hiçbir ülkede yok

Müstafi Tümamiral Doç.Dr. Cihat Yaycı, Habertürk kanalında katıldığı programda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasını yorumladı.

Habertürk kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu bir programa katılan Müstafi Tümamiral Doç.Dr. Cihat Yaycı, programda soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikasını da yorumlayan Yaycı, Türkiye'nin sahip olduğu filonun hiçbir ülkede olmadığını söyledi.

Yaycı, "Türkiye'nin 3 tane sismik araştırma gemisi, 3 tane de sondaj gemisi var. Devletin var. İstediğim yerde sondaj ve sismik araştırma yapabilirim. Bundan 10 sene önce bunlar yoktu. 7 sene önce, 8 sene önce de yoktu. Eğer bunlar olmasaydı ki hiçbir devletin yok aslında. Bu çok büyük bir şey. Bunun çok kıymetini bilmeliyiz." dedi.

Yaycı, "Devletlerin yok şirketlerin var. Onun için şirketler çıkardığınız doğalgazdan ya da petrolden yüzde 50 hatta yüzde 60 pay alıyorlar. Bizim devletimiz ise ben ne çıkarırsam ben alırım diyor. Çünkü her şey benim. Bu çok enteresan bir şey. " dedi.

Sözlerine devam eden Yaycı, "Bir sondaj deliği açmanın maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Eğer biz kiralamış olsaydık, 500 milyon dolar." Ersoy'un kendimiz yaptığımızda ne kadar sorusuna cevaben Yaycı, "Şu an anda 38 milyon dolar diyorlar. Müthiş bir şey bu. Bu hakikaten çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

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