Ayasofya'da tarihi mesaj! Ali Erbaş hutbeye elinde fetih kılıcı ile çıktı

Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazı öncesinde büyük bir heyecan vardı. Namaz öncesinde hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde fethin sembolü olan bir kılıç vardı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.