Ali Sunal ve Berkay Şahin kavga etti iddiaları olay açıklama geldi

Aileleriyle Bodrum'da tatil yapan ünlü isimlerden Ali Sunal ve Berkay Şahin'in birbirlerine girdikleri, gece 02.00'de ortaya çıkan gürültü sebebiyle olay çıktığı iddiaları dilden dile yayıldı. İddialara göre, Sunal, gürültünün yan tarafındaki otelden geldiğini düşünerek otele gitti.

Ali Sunal, otelde "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı.

O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Ali Sunal, sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.