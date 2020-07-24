BIST 118.839
DOLAR 6,85
EURO 7,95
ALTIN 417,28
MAGAZİN

Ali Sunal ve Berkay Şahin kavga etti iddiaları olay açıklama geldi

Ali Sunal ve Berkay Şahin'in Bodrum'da gürültü nedeniyle birbirlerine girdiği iddia edildi. Ali Sunal, o iddialara açıklık getirdi.

Aileleriyle Bodrum'da tatil yapan ünlü isimlerden Ali Sunal ve Berkay Şahin'in birbirlerine girdikleri, gece 02.00'de ortaya çıkan gürültü sebebiyle olay çıktığı iddiaları dilden dile yayıldı. İddialara göre, Sunal, gürültünün yan tarafındaki otelden geldiğini düşünerek otele gitti. 

Ali Sunal, otelde "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. 

O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı. 

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti. Ortaya atılan bu iddiaların ardından Ali Sunal, sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce Diyanet'in davetine uydu, Ayasofya'da namaz için yola çıktı
Otomobil almak isterken dolandırılan profesör herkesi uyardı
Çin ABD’nin Çengdu kentindeki konsolosluğunu kapattı
Ayasofya canlı yayını izle! Erdoğan Ayasofya'ya geldi ilk cuma namazı kılınıyor
Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi! 418 lirayla yeni rekor kırdı
Bartın'da özel bakım merkezinde korkunç cinayet! Tazyikli suyla öldürdüler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışına Yeniçeri kıyafeti ile geldi
Bursa’da trafikte tartıştığı aracı takibe başladı! Aile çığlık çığlığa aradı
Walison Fonseca kimdir yaşı kaç MasterChef’i yıktı geçti
Rusya'da arazi aracı devrildi turistler yol kenarına savruldu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde: Bugün hesaplara yatacak
İlhan Cihaner eşi Muteber Cihaner kimdir ne iş yapıyor?
Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya Camii'ne doğru koştu
İlhan Cihaner kimdir aslen nereli İlhan Cihaner biyografisi