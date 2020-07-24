Ali Babacan: İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayız

Habertürk ekranlarında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı. Babacan!ın açıklamasının satır başları şun şekilde;

"İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi ile yapılan bir sözleşme. 2011 yılında yapıldı. 2011 Türkiye'nin en güçlü dönemi. Anlaşmanın özü Kadına Şiddet ve aile içi şiddet. 5 yıl askıda kalıyor buz sözleşme. Şuanda herkesin ortak bir ilkesi olmalı önce insan. Bu sözleşme kadın odaklı bir sözleşme. Her gün bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz. Yazıktır inanın her haberde içimiz bir cız ediyor. Sebebi ne olursa olsun önemli değil. Fakatı aması yok bu işin. Kadın mı kadın! Yaşam tarzı farklıysa şiddeti hak ediyor mu? Bunu mu diyeceğiz? Akıllara durgunlu vere bir şey böyle ayıramazsınız insan insandır. Hukuk karşısında herkes eşittir.

-Biz parti politikamızı yazdık. Kadına şiddette devletimizin imza attığı bütün uluslararası imzaların parti olarak arkasındayız. Parti olarak tutumumuz çok açık. Bunu test edecekler anketler yapacaklar yine bakacaklar. Ne kadar oy getirir götürür. Hesap bu hesap yani.

-Biz İstanbul Sözleşmesini detaylı araştırdık. Dış politika açısından,İnsan Hakları açısından,Kadın Politikalarımız açısından oluşturduğumuz komisyon bunu çok detaylı bir şekilde çalıştı. Geldiğimiz nokta bu sözleşme olarak biz çok netiz. Bu sözleşme kesinlikle muhafaza edilmeli. Bunu anlatamayız büyük vebali var."

-LGBT konusunda da duruşumu çok açık. Biz insanların yaşam tarzını olduğu gibi kabullenmeden yanayız. Siz toplumun bir kesiminin yaşam tarzı nedeniyle düşmanlaştırıyorsanız, milli ve dini hassasiyetleri de körükleyerek bir azınlık düşmanlığı üzerinden az sayıdaki insan üzerinden öbür taraftan oy toplamaya çalışıyorsanız bunlar yanlıştır bu ülkenin insanına da yazıktır yani. Aile yapısını sağlama tutmakta önemli bir konu. Sağlam toplumlar sağlıklı toplumlar sağlıklı aile yapısını oluşturan toplumlar. Bunu da önemsiyoruz ama öbür tarafa geçtiğimizde bir yaşam tarzı varsa olduğu gibi kabul etmek zorundasınız ve dönüştürmek gibi devletin öyle bir görevi yok olmaz." açıklamasını yaptı.