BIST 119.010
DOLAR 6,85
EURO 7,94
ALTIN 415,21
YEREL

İzmir’de akan trafikte içki şişesi tokuşturdular

İZMİR’in Konak ilçesinde gece akan trafikte içki şişesi tokuşturan ve çakmak alışverişi yapan kişiler, trafik güvenliğini tehlikeye attı.

İZMİR’in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yaşanan olayda; Balçova yönüne gitmekte olan bir ticari araçta ön koltukta oturan kişi yan şeritte seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünden çakmak istedi.

Motosiklet sürücüsünden çakmak alan ticari araçtaki kişi, motosikletin ardından gelen bir otomobil sürücüsü ile de seyir halindeyken içki şişesi tokuşturdu.

Gece saatlerinde yaşanan bu anlar görenleri şaşırttı.

Olay anları arkadan gelen bir başka aracın sürücüsü tarafından telefon kamerasıyla anbean görüntülendi.

Kimlikleri bilinmeyen kişiler, daha sonra trafikte gözden kayboldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de bir kişi kediyi ezmemek için motosikletiyle kaza yaptı
Firari eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz yakalandı
YAŞ'ta sürpriz emeklilik kararı! Zekai Aksakallı ve İsmail Metin Temel emekli edildi!
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 146 bini geçti
Koronavirüs hayvandan bulaşır mı?
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de bir kişi kediyi ezmemek için motosikletiyle kaza yaptı
ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü o anlar kamerada
Mehmet Şef'in babası öldü Seyfettin Yalçınkaya kaç yaşında öldü?
Çin’de restoranda feci patlama kamerada
Merve Boluğur aradığı aşkı sonunda buldu! İşte ilk görüntüler
Zilhicce ayı çekilecek zikirleri ilk 10 günlük zilhicce zikirleri
Pınar Gültekin'in katili vahşi cinayeti böyle anlattı
AÖF yaz okulu ücretleri 2020 ders başı kaç para oldu?