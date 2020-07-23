Merve Boluğur aradığı aşkı sonunda buldu! İşte ilk görüntüler
Murat Dalkılıç'la ayrıldıktan sonra adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur sonunda aradığı aşkı buldu. İşte çiçeği burnunda çiftin ilk görüntüleri...
Güzel oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına ara vermişti. Şu sıralar sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur herkesi şaşırttı. Bodrum’da tatil yapan güzel oyuncu aradığı aşkı buldu. Yeni aşkıyla ilk fotoğraf karelerini de paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Merve Boluğur’un gönlünü fetheden o kişi!