Merve Boluğur aradığı aşkı sonunda buldu! İşte ilk görüntüler

Güzel oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından aşk hayatına ara vermişti. Şu sıralar sosyal medyayı aktif kullanan Merve Boluğur herkesi şaşırttı. Bodrum’da tatil yapan güzel oyuncu aradığı aşkı buldu. Yeni aşkıyla ilk fotoğraf karelerini de paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Merve Boluğur’un gönlünü fetheden o kişi!