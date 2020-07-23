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Beklenmedik kaza!Bir anda önüne çıkınca...

Mersin’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosikletli kazaya neden oldu. Bir anda kullandığı otomobilin önüne çıkan motorcuya çarpmak istemeyen vatandaş, direksiyonu kırınca çiçekçi dükkanına daldı.

Kaza, Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı Volkswagen marka araç, Yeşilyol Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarpmak istemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, Gülüm Çiçek Evi adlı dükkana daldı. Çiçekçi dükkanında yemek yiyen Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. adlı kişiler neye uğradıklarını şaşırdı. 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ayakta tedavi oldu.

Olay yerine gelen çekici, kaza yapan otomobili dükkandan çıkardı.

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