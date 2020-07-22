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Cemal Metin Avcı'nın Pınar Gültekin'i öldürdüğü evin görüntüleri

MUĞLA’da Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evi görüntülendi. Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı kızı buraya götürüp öldürmüş.

En son Menteşe’deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14’de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin’in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05’de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

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