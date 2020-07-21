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Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı adliyeye sevk edildi

MUĞLA’da öldürüldükten sonra yakılıp bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

MUĞLA’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe’de ormanlık alanda bulundu.

Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama operasyonu sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kayıp Pınar’ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin’in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı’yı gözaltına aldı.

Öldürüldükten sonra yakılıp bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı. adliyeye sevk edildi.

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