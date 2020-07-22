Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın cesedi yakmak için pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cesedi yakılmış ve bir varilin içinde üzerine beton dökülmüş olarak ormanlı alanda bulunmuştu.

Katil Cemal Metin Avcı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.