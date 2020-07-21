Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hakkını söke söke alan bir ülke olarak devam edeceğiz'

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır." diyen Erdoğan, "Alışkanlıkları değiştirmenin kolay olmadığını biliyoruz. En başta kendimiz bu zorluğu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eksiklikleri hızla tamamlıyoruz"

Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de yeni yönetim sistemimize geçişimiz olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu...

Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemde, yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

"Sancıların yaşanması kaçınılmaz

Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette yaşanıyor. Yeni sistemin verdiği imkanlar sayesinde, eksiklikleri hızla tamamlıyoruz. Bunun da oturması vakit alacaktır.