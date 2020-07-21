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Kuşun yılanı yuvasına sokmamak için mücadelesi kameralara yansıdı

GÜMÜŞHANE'de yavrularını yılana yem etmek istemeyen kuşun mücadelesinin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini burktu.

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde akkuyruk sallayan kuşunun dere ıslahı duvarının içindeki yuvasına girmek isteyen yılanla mücadelesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bu görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.

Yılanın ilk olarak dereye suya indiğini sanan vatandaşlar, kuşun yuvasına doğru yaklaşan yılana karşı verdiği mücadeleyi görünce yılanın niyetini anladı. Olayı görenlerin yılanı uzaklaştırmak için gürültü yapmalarına, mahalledeki çocukların taş atmalarına ve kuşların bütün direnişlerine rağmen yuvaya giren yılanın yuvada yumurta ya da yavruları yediği tahmin ediliyor.

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