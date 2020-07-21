CNN TÜRK canlı yayınında açıkladı: Adil Öksüz hapishanedeyken beni ziyarete geldi

Hapishanedeyken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine kitap gönderdiğini doğrulayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Bana iki tane kitap gönderdi, Adil Öksüz'le gönderdi. Ben adamı tanımıyorum, ziyaretçi diye geldi. Zaten kitapları da hemen getirdiler teftişten evvel. Ben daha önce de açıkladım bunu. Açıklayınca savcılık adam göndermiş. Benimle konuştuğu 1 saatlik kayıt hiç yok. Adil Öksüz'ün benimle ne konuştuğunun kaydı yok. Sonra savcı çağırdı gittim 2 kere ifade verdim. Birincide Fatih Oğuz'la beraber gittik savcının karşısına. Fatih Oğuz'un FETÖ'cü olduğunu ikinci gidişimde savcı söyledi bana." ifadelerini kullandı.