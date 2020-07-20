Oyuncu Bülent Parlak ile Burcu gönder boşanıyor!

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının 2 oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, büyük bir aşkla nikah masasına oturmuştu. Evliliğin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. 5 yıllık evli çift boşanıyor. Burcu Gönder, eşi Bülent Emin Parlak’ın tektaş yüzüğüne kadar aldığını ve Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.