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Oyuncu Bülent Parlak ile Burcu gönder boşanıyor!

Kadına şiddet haberlerinin sonu gelmiyor. Özellikle son zamanlarda ünlüler arasında artar şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Oyuncu çift bu sebeple boşanıyor.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programının 2 oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, büyük bir aşkla nikah masasına oturmuştu. Evliliğin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. 5 yıllık evli çift boşanıyor. Burcu Gönder, eşi Bülent Emin Parlak’ın tektaş yüzüğüne kadar aldığını ve Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

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