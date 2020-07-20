BIST 119.499
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 400,37
DÜNYA

İtalya’nın Stromboli Yanardağı patladı

İtalya’nın güneyinde bulunan Stromboli Yanardağı’nda patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı.

İtalya’nın güneyinde, bulunduğu adayla aynı isme sahip Stromboli Yanardağı’nda dün patlama meydana geldi. O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yanardağın patlama anı ve patlama sonrası etrafa saçılan alev topları görüldü.

Sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışık nedeniyle ‘Akdeniz'in Deniz Feneri’ olarak da bilinen Stromboli Yanardağı’ndaki patlamanın sadece krateni etkilediği, can kaybının olmadığı, çevreye de zarar vermediği bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
2020 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı! İstanbul ve Ankara hesaplı İzmir pahalı
PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' paylaşımı: Kıyama durma vakti
Antalya'ya turist akını başladı! 1 günde 10 bin turist geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu tüm dünya için de önemli bir model olacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Netflix Türkiye'den çekilecek mi?AK Partili Mahir Ünal'dan yanıt
Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayette itirafı geldi
Başak Onay'ın LGBT fotoğrafları Karamürsel'i karıştırdı: Polis eşliğinde dışarı çıkıyor
Alkol masasında arkadaşı sızınca cüzdanını boşalttı
Alev alev yanan evden yaşlı çiftin kurtarılma anı kamerada
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı
Kum tepeleri kırlangıçların yuvaları oldu
Hava almak için çıktığı balkondan düştü