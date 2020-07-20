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Netflix kapanıyor mu? Ünlüler Netflix için ne dedi?

Herkes bu sorunun cevabını arıyor! Netflix kapanıyor mu? AK Partiden Netflix açıklaması geldi. Ünlüler Netflix ile ilgili ne dedi?

Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformu olan Netflix için önemli bir iddia ortaya atıldı.

“Netflix Türkiye’den çekilecek” iddiası sosyal medya üzerinden en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ünlü isimler de konu hakkında yorumlarını yapıyor. Peki Netflix kapanıyor mu ? AK Partiden Netflix açıklaması geldi. Ünlüler Netflix ile ilgili ne dedi? İşte konuyla ilgili bütün detaylar haberimizde...

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