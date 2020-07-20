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6 yıllık evlilik bitti! Şarkıcı Emrah boşanıyor

Şarkıcı Emrah evliliğini bitiriyor. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşiyle boşanma kararı alan Emrah'ın evliliğinde ilk kriz geçtiğimiz Ocak ayında yaşanmıştı.

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan’a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvuran şarkıcı Emrah, dosyaya gizlilik kararı aldırdı. Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz Ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı.

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