BIST 119.536
DOLAR 6,86
EURO 7,83
ALTIN 400,33
SPOR

Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak? Nihat Özdemir açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Hedefimiz yeni sezonda maçları en azından düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TRT Spor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in mutlu sona ulaştığını ifade eden Özdemir, ''4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyorlardı. Bu sefer inat ettiler, direndiler ve büyük mücadele ettiler. Sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar.'' dedi.

''Başakşehir'e hak ettikleri kupayı Pazar günü vereceğiz''

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Başakşehir pazar günü bir tören düzenlemiş, inşallah kupalarını vereceğiz. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurullarına teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

''%40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz''
Yeni sezonun seyircili oynanacağını ifade eden Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

Yabancı kuralı
Yabancı sınırlamasıyla ilgili konuşan Özdemir, ''Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52. Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar. TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak." ifadelerini kullandı.

''8 yabancı diye bakmasınlar''
Medyaya ve kulüp yöneticilerine seslenen Özdemir, "Hem medyaya, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Kolay yoldan '11 yabancı oynatayım' diyorlar. TFF, buna 'Hayır' dedi ve dur demesini bildi" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik partisinden ihraç edildi
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt için ihraç talebi
Netflix Türkiye'den çekiliyor denildi! Netflix'ten yeni açıklama
Altının gram fiyatında kritik seviye! 400,5 liradan işlem görüyor
Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor
2020 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı! İstanbul ve Ankara hesaplı İzmir pahalı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
6 yıllık evlilik bitti! Şarkıcı Emrah boşanıyor
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Başak Onay'ın LGBT fotoğrafları Karamürsel'i karıştırdı: Polis eşliğinde dışarı çıkıyor
Hande Erçel ve Kerem Bürsin uzun uzun öpüştü! O sahne olay oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun 1996'da çekilen videosu sosyal medyada viral oldu
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı
İtalya’nın Stromboli Yanardağı patladı
Hava almak için çıktığı balkondan düştü