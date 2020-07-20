Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayette itirafı geldi

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul'dan Kars'a ev almak için giden ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katilinden cinayet itirafı geldi. Çifte cinayet itirafının ardından anne oğlun cesedi su kuyusundan çıkarıldı. Müge Anlı canlı yayınca cinayetin ayrınttı.