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MEDYA

Müge Anlı canlı yayında vahşi cinayette itirafı geldi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayında Kars'a ev almak için giden Figen Karadağ (45) ve oğlu Mert Karadağ vahşice öldürüp kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında İstanbul'dan Kars'a ev almak için giden ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ın katilinden cinayet itirafı geldi. Çifte cinayet itirafının ardından anne oğlun cesedi su kuyusundan çıkarıldı. Müge Anlı canlı yayınca cinayetin ayrınttı.

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