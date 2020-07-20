BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,13
SPOR

Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in kitabı yazılmalı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaşan Başakşehir'in başarısını %100 Futbol'da yorumladı. Dilmen, "Başakşehir nedir diye kitabı yazılması, okullara verilmesi lazım" dedi.

Süper Lig'de 33. haftasındaki Başakşehir - Kayserispor maçında, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle oyun bir süre durdu. İstanbul ekibi, takipçisi Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle Fatih Terim Stadı'ndaki maç oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. Kayserispor'u 1-0 yenen Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in başarısını %100 Futbol'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Başakşehir nedir diye kitabı yazılması, okullara verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den virüs açıklaması
Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor
Ayasofya ikonları nasıl kapatılacak? İbrahim Kalın açıkladı
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon Başakşehir oldu
Trabzonspor Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erman Toroğlu'ndan ilginç protesto: Maskeli balo sona erdi
60 saniyede bugün (19 Temmuz 2020)
Seyfi Dursunoğlu cenazesi gömülecek mi kadavra olmak istemişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu
Haliç'te yatta rezalet! Düzenledikleri partide ne maske mesafe vardı
Dinimizde bedeni kadavra olarak bağışlamak caiz mi?
Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Ben diyorsam susacaksın' deyip boğazına sarıldı
LGS tercihleri ne zaman kaç tercih yapılacak?