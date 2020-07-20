Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in kitabı yazılmalı

Süper Lig'de 33. haftasındaki Başakşehir - Kayserispor maçında, yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle oyun bir süre durdu. İstanbul ekibi, takipçisi Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle Fatih Terim Stadı'ndaki maç oynanırken şampiyonluğunu ilan etti. Kayserispor'u 1-0 yenen Başakşehir, 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Süper Lig'de ilk kez şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in başarısını %100 Futbol'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Başakşehir nedir diye kitabı yazılması, okullara verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.