BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,12
YEREL

Kocaeli'de feci kaza! TIR halk otobüsüne böyle çarptı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile çarpmamak için manevra yapan tır karşı şeride geçerek özel halk otobüsüne çaptı. Otobüsün kameraları tarafından kaydedilen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza Gölcük Halıdere mevki'i D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Raşit O. İdaresindeki 06 FS 1676 plakalı Tır, D-130 İzmit istikametinde ilerlediği sırada önündeki otomobilin trafik ışıklarında yavaşladığını gördü. Yokuş aşağıya inerken hızlanan tırı durduramayan sürücü manevra yaparak karşı şeride geçti. Refüjü aşarken tekerleri parçalanan tır, karşı şeritte dönüş için bekleyen Mehmet Kılıç idaresindeki 41 H 3797 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anı ise halk otobüsünün araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yokuştan hızla inen tır, trafik ışıklarında duran otomobili görünce manevra yaparak karşı şeride geçiyor. Refüjü aşarken tekerleri parçalanan tır, halk otobüsüne çarparak duruyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Temmuz 2020)
BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk deneme başarılı ikinci aşamaya geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz
Ahmet Davutoğlu'ndan Siyasi Partiler Kanunu tepkisi
Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası açıklaması!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (18 Temmuz 2020)
Rusya’da Azeri iş insanı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu
Kurban etinden virüs bulaşır mı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı
Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı saniye saniye kamerada
Eve girdi para vermeyen kadına levyeyle saldırdı
Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticinin cezası belli oldu
Bakan Fahrettin Koca'nın Survivor tepkisine Acun Ilıcalı'dan yanıt
AÖF yaz okulu takvimi belli oldu sınavlar ne zaman?