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Çocuğunu pencereden sarkıtıp 'atayım mı' diye bağıran kadın böyle engellendi

BURDUR'un Bucak ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen kadın, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit etti. Kapıyı kırıp eve giren polis kadını etkisiz hale getirip, çocuğu korumaya aldı.

Bucak’ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi.

Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

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