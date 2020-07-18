Çocuğunu pencereden sarkıtıp 'atayım mı' diye bağıran kadın böyle engellendi

Bucak’ın Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi.

Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.