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POLİTİKA

HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'a soruşturma

ANKARA'da öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında, 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. HDP, Mensur Işık'ı ihraç etmeye hazırlanıyor.

Ankara Dikmen'de oturan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, önceki gün 2 çocuğunun annesi lise öğretmeni eşi Ebru Işık ile tartıştı. Mensur Işık, tartışma sırasında eşine yumruk atıp, şiddet uyguladı.

Mensur Işık, hastaneye gitmesine izin vermediği eşinin, yardım istememesi için cep telefonuna da el koydu. Mensur Işık, ağrıları artması üzerine eşini yaklaşık 11 saat sonra, 20 kilometre uzaklıktaki özel hastaneye götürdü. Ebru Işık, burada kendisini muayene eden doktordan yardım isteyince durum polise bildirildi.

Şikayetçi oldu
Polis ekibi tarafından Çankaya Polis Merkezi'ne götürülen Ebru Işık, ifadesinde eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını bu nedenle tartıştıklarını ileri sürerek, "15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. Bana küfür etti, 'bu evde kalamazsın' dedi. Odama geçtim, ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim. Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, 'Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim' dedi. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155’e bilgi vererek, polis çağırdı. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık’tan davacı ve şikâyetçiyim" dedi.

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