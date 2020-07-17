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Kemal Kılıçdaroğlu'na Man Adası şoku!

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin Man Adası’na vergi kaçırdıklarına dair iddiada bulunmuştu.

İşte o dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında elinde tuttuğu o belgeler asılsız çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, daha önce aynı tutar üzerinden oluşturduğu tazminat kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulmuş, bozma sonrası yapılan yeniden yargılamada aynı karar verildi.

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